Spiegel: Germania fornirà all'Ucraina ulteriori armi per un valore di quasi tre miliardi di dollari

La Germania intende fornire all'Ucraina il più grande pacchetto di assistenza militare: quasi tre miliardi di euro, scrive la rivista Spiegel. 13.05.2023, Sputnik Italia

Secondo la rivista, la Cancelleria federale e altri dipartimenti hanno concordato in trattative segrete che nelle prossime settimane Kiev riceverà dalla Germania "armi aggiuntive per un valore di circa 2,7 miliardi di euro".Si prevede che il pacchetto includerà 20 veicoli da combattimento di fanteria Marder, 30 carri armati Leopard 1, circa 200 droni da ricognizione. Inoltre, sono previste consegne di cannoni antiaerei semoventi Gepard, altri sistemi di difesa aerea IRIS-T, munizioni di artiglieria e veicoli.Secondo la rivista, Berlino intende annunciare il nuovo pacchetto di aiuti domenica 14 maggio, in concomitanza con la consegna del Premio Carlo Magno a Zelensky. Questo premio viene assegnato ogni anno per il contributo all'unificazione dell'Europa.

