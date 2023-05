https://it.sputniknews.com/20230513/romania-cerca-di-compilare-in-breve-tempo-un-elenco-di-persone-che-destabilizzano-la-moldavia-17232054.html

Romania cerca di compilare in breve tempo un elenco di persone che "destabilizzano la Moldavia"

Romania cerca di compilare in breve tempo un elenco di persone che "destabilizzano la Moldavia"

13.05.2023

Alla fine di ottobre il Tesoro USA ha annunciato nuove sanzioni contro cittadini e imprese provenienti dalla Russia, nella lista figuravano l'oligarca Vladimir Plahotniuc con cittadinanza moldava e il leader del partito Sor, Ilan Sor, insieme al suo partito politico. Le sanzioni si applicheranno anche al territorio della Moldavia. Il 9 dicembre il governo britannico ha preso la stessa decisione. Il ministro degli Esteri moldavo Nicu Popescu, in una riunione dei ministri degli Esteri dell'UE a febbraio, ha preso l'iniziativa di imporre sanzioni contro Plahotniuc e Sor. Il 28 aprile il Consiglio dell'UE ha approvato un nuovo meccanismo per misure restrittive mirate che conferisce all'UE la possibilità di imporre sanzioni contro i responsabili del sostegno o dell'esecuzione di azioni che minano o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Moldavia, nonché la democrazia, la stato di diritto, la stabilità o la sicurezza del paese."Cercherò il sostegno dei miei colleghi per redigere tempestivamente un elenco delle prime persone nel nuovo regime di sanzioni, che è stato recentemente creato su mia proposta a febbraio, contro le persone che agiscono per destabilizzare la Moldova o che agiscono contro l'ordine costituzionale di Moldavia", ha detto Aurescu ai giornalisti.Ha osservato che la decisione di creare il meccanismo è stata presa in tempi brevi, quindi è importante non ritardarne l'applicazione nella pratica.

