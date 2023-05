https://it.sputniknews.com/20230513/presidente-di-cipro-niente-cambio-posizione-di-ankara-su-questione-isola-dopo-elezioni-17231763.html

Il presidente cipriota Nikos Christodoulides non si aspetta grandi cambiamenti nella posizione della Turchia sulla soluzione di Cipro nel caso in cui il... 13.05.2023, Sputnik Italia

"Non mi aspetto cambiamenti significativi se vince il leader dell'opposizione", ha detto Christodoulides. "Non dovremmo speculare, dovremmo aspettare i risultati di chi sarà il nuovo leader della Turchia, come si posizionerà, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva di rafforzare i legami tra l’UE e la Turchia", ha aggiunto il presidente cipriota.In precedenza, Christodoulides ha affermato di aspettarsi progressi sulla questione cipriota dopo le elezioni generali in Turchia, previste per il 14 maggio. Ha sottolineato che la massima priorità per il suo governo era sbloccare la situazione di stallo e riprendere i negoziati intercomunali con la partecipazione di greco-ciprioti e turco-ciprioti sotto l’egida delle Nazioni Unite.Alla fine di marzo, il presidente dello Stato insulare ha informato la leadership dell'Unione Europea con nuove proposte che prevedono un coinvolgimento più attivo di quest'ultima in questo processo. Le autorità di Nicosia propongono all'UE di nominare un rappresentante speciale per la soluzione delle controversie su Cipro, che parteciperà a tutti i successivi negoziati. Allo stesso tempo, Christodoulides ha sottolineato che l'UE non sostituirà in alcun modo l'ONU, il suo ruolo rimarrà esclusivamente ausiliario.

