Polonia sta cercando un oggetto aereo arrivato dalla Bielorussia

Polonia sta cercando un oggetto aereo arrivato dalla Bielorussia

La Polonia ha registrato nello spazio aereo del Paese la presenza di un oggetto aereo arrivato dalla Bielorussia, che potrebbe essere un pallone da... 13.05.2023

Secondo il ministero, "il comandante della sede operativa ha deciso di coinvolgere le truppe di turno della difesa territoriale per cercare l'oggetto".Witold Sura, portavoce delle Forze di difesa territoriale, ha confermato all'agenzia di stampa RAP che un gruppo di ricerca era stato inviato nella regione di Rypin nel Voivodato di Cuiavia-Pomerania. "Un distaccamento di ricerca e salvataggio a terra delle truppe di difesa territoriale ha iniziato a lavorare. È stato inviato nell'area. È diventato subordinato al comando operativo delle forze armate", ha detto Sura.Informazioni sul pallone sono state ricevute anche dai vigili del fuoco. "Abbiamo informazioni sul pallone nello spazio aereo, scomparso dai radar nell'area di Rypin. Tutto è avvenuto nella notte. Al momento, la guardia antincendio non è collegata alle operazioni sul campo", ha detto l'ufficiale in servizio.

