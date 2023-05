https://it.sputniknews.com/20230513/moldavia-parlamento-gagauzia-accusa-chisinau-di-tentativi-di-ostacolare-elezioni-capo-regione-17231536.html

Moldavia, parlamento Gagauzia accusa Chisinau di tentativi di ostacolare elezioni capo regione

L'Assemblea popolare della Gagauzia (APG) accusa le autorità moldave di interferire nelle elezioni del capo dell'autonomia, cercando di ostacolarle, oltre a... 13.05.2023, Sputnik Italia

"Il Presidium dell'Assemblea popolare della Gagauzia, considerato la domanda della Commissione elettorale centrale della Gagauzia sulla grave interferenza delle autorità centrali della Moldavia ..., sulla pressione in corso sui membri della CCE della Gagauzia al fine di convincerli a prendere la decisione di ritirare uno dei candidati alla carica dalla partecipazione al secondo turno elettorale capo (Bashkan) della Gagauzia, dichiara: azioni illegali delle autorità centrali, infatti, volte a interrompere il secondo turno del elezioni del Capo della Gagauzia", ​​si legge nel comunicato pubblicato sul sito dell’APG.L'Assemblea Legislativa della Gagauzia è pronta a fornire qualsiasi assistenza e supporto alla Commissione elettorale centrale locale, condannando qualsiasi interferenza nel lavoro di questo organismo, nonché intimidazioni dei suoi membri con procedimenti penali e altre repressioni."Il Presidium dell'Assemblea popolare della Gagauzia fa appello al Presidente della Moldavia come garante della Costituzione, al Presidente del Parlamento moldavo, alle missioni diplomatiche accreditate in Moldavia, a tutti i partiti politici e alle organizzazioni pubbliche con un appello urgente per condannare l'ingerenza illegale nei processi elettorali della Gagauzia, e alle persone responsabili affinché adottino misure immediate per fermare la pressione sui membri della CCE della Gagauzia", ​​sottolinea il comunicato.Nel sud della Moldavia il 30 marzo si è svolto il primo turno delle elezioni per il capo dell'autonomia. Secondo la Commissione elettorale centrale, la candidata del partito Shor Yevgenia Gutsul con il 26,47% dei voti e Grigory Uzun, sostenuto dal Partito dei socialisti, con il 26,4%, sono passati al secondo turno.

