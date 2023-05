https://it.sputniknews.com/20230513/il-tesoro-degli-stati-uniti-promette-di-notificare-un-possibile-default-entro-due-settimane-17230042.html

Il Tesoro degli Stati Uniti promette di notificare un possibile default entro due settimane

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato che informerà il Congresso entro le prossime due settimane dei tempi di un possibile... 13.05.2023, Sputnik Italia

In precedenza Yellen aveva avvertito che senza una decisione sul debito pubblico, il governo non sarebbe stato in grado di continuare ad adempiere a tutti i suoi obblighi, probabilmente entro il 1° giugno."Non voglio specificare quando aggiorneremo (le informazioni - ndr)... ma sicuramente entro le prossime settimane", ha detto la Yellen in un'intervista all'agenzia.Questa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che un possibile default degli Stati Uniti comporterebbe problemi per il mondo intero. In tal caso, l'economia americana "scivolerà in recessione, la nostra reputazione nel mondo sarà estremamente danneggiata", ha avvertito.Il Tesoro degli Stati Uniti ha notificato al Congresso a gennaio l'avvio di "misure straordinarie" in relazione al raggiungimento stimato del tetto del debito nazionale di $ 31.381 trilioni. La Casa Bianca chiede al Congresso di alzare il soffitto senza alcun vincolo. E la Camera dei rappresentanti, controllata dall'opposizione repubblicana, sta collegando la mossa ai tagli di bilancio.

