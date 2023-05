https://it.sputniknews.com/20230513/helsingin-sanomat-russia-inizia-a-cancellare-i-visti-dei-finlandesi-che-viaggiano-per-fare-la-spesa-17232343.html

Helsingin Sanomat: Russia inizia a cancellare i visti dei finlandesi che viaggiano per fare la spesa

13.05.2023

"Da giovedì <...> le guardie di frontiera russe annullano i visti dei finlandesi e li mandano indietro", scrive il giornale.Diverse persone lo hanno segnalato dall'11 maggio. Secondo uno di loro, il 12 maggio ha deciso di recarsi a Vyborg per fare benzina e acquistare generi alimentari, ma è stato fermato al confine russo e gli è stato chiesto di indicare l’ente che ha rilasciato il visto. L'uomo ha detto di averlo acquistato da un'azienda finlandese, ma gli è stato chiesto di indicare la parte che lo ha invitato in Russia. Era una compagnia di Mosca, ma il suo nome era scritto in russo."Non sono riuscito a scrivere correttamente il nome dell'invitante, perché non conosco la lingua russa", ha detto l'uomo. Gli è stato restituito il passaporto con il visto annullato.Allo stesso tempo, ha osservato il finlandese, un cittadino estone che ha anche attraversato il confine è stato in grado di entrare nel territorio della Russia, così come coloro che hanno la doppia cittadinanza.HS scrive che i cittadini finlandesi di solito vanno in Russia per fare benzina o fare acquisti con un visto per affari. Il motivo è che il consolato russo ha rilasciato visti per ingresso singolo solo per viaggi turistici. Secondo la legge russa, visitare una stazione di servizio o un negozio non soddisfa i requisiti di un viaggio d'affari.

