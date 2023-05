https://it.sputniknews.com/20230513/ankara-non-aspetteremo-i-caccia-f-35-dagli-usa-vuole-restituire-i-suoi-14-miliardi-di-dollari-17231234.html

Ankara: non aspetteremo i caccia F-35 dagli USA, vuole restituire i suoi 1,4 miliardi di dollari

Ankara: non aspetteremo i caccia F-35 dagli USA, vuole restituire i suoi 1,4 miliardi di dollari

La Turchia non intende aspettare un ritorno al programma statunitense per l'acquisto dei caccia F-35, cercherà la restituzione di 1,4 miliardi di dollari

Gli Stati Uniti avevano precedentemente inviato un avviso ufficiale alla Turchia sulla sua esclusione dal programma per la fornitura dei caccia di ultima generazione F-35 a causa dell'acquisto da parte di Ankara dei sistemi di difesa aerea russi S-400. Gli stati hanno annullato il memorandum congiunto sugli F-35 con la Turchia, firmandolo con i sette partner rimanenti nel progetto F-35: Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Australia, Danimarca, Canada e Norvegia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha successivamente annunciato una proposta degli Stati Uniti per acquistare altri caccia, non di quinta ma di quarta generazione, gli F-16. Questo problema deve essere concordato al Congresso degli Stati Uniti: il Dipartimento di Stato sta facendo pressioni su questo problema, convincendo i membri del Congresso che l'accordo "serve gli interessi di Washington"."Vogliamo i nostri soldi ora. Vogliamo che i soldi che abbiamo pagato lì vengano restituiti. I nostri amici del ministero si sono riuniti e hanno rivisto i passi che faremo andando avanti. Adesso ci stiamo prendendo cura di noi stessi. Non vogliamo sederci e attendere l'approvazione del Congresso, non vogliamo che la situazione si trasformi in una storia di serpente come con la difesa aerea Patriot", ha detto Cavusoglu in un'intervista alla CNN Turk.

