Vucic: l'Occidente rispetta l'integrità territoriale dei paesi a propria discrezione

Il 16 e 17 maggio Reykjavik, capitale dell’Islanda, ospiterà un vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa. Secondo Vucic, ad esso si prepara ad adottare una risoluzione con "attacchi alla Russia".Il presidente serbo ha annunciato il 9 maggio che Belgrado ha proposto un emendamento alla prossima dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla situazione in Ucraina riguardo all'integrità territoriale di tutti gli stati membri, compresa la Serbia, e ne ha chiesto l'adozione. Venerdì ha indicato che l'esame dell'emendamento è stato respinto, quindi la Serbia sarà rappresentata al prossimo vertice al livello più basso e si asterrà dal voto sulla dichiarazione anti-russa."Abbiamo capito dalla posizione insistente della Germania nelle ultime 48 ore che l'integrità territoriale esiste solo per quei paesi la cui integrità territoriale è riconosciuta da loro, e non dalle Nazioni Unite. Pertanto, il loro desiderio è di mantenere l'integrità dove gli fa comodo, e dove non lo fa, peggio per l'integrità territoriale di questo paese. Quando le decisioni delle Nazioni Unite e la Carta sono in linea con i loro desideri, va bene, e quando sono contrarie ai loro desideri, tanto peggio per le Nazioni Unite", ha detto Vucic venerdì in un messaggio alla nazione.

