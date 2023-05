https://it.sputniknews.com/20230512/ucraina-la-banca-mondiale-versa-132-milioni-di-dollari-a-kiev-17228531.html

Ucraina, la Banca Mondiale versa 132 milioni di dollari a Kiev

Ucraina, la Banca Mondiale versa 132 milioni di dollari a Kiev

L'Ucraina ha ricevuto un prestito di 132 milioni di dollari dalla Banca mondiale, i fondi saranno utilizzati per sostenere l'agricoltura, ha detto venerdì il... 12.05.2023, Sputnik Italia

"Giovedì 11 maggio 2023, l'Ucraina ha ricevuto un finanziamento dalla Banca mondiale per un importo di 132 milioni di dollari. I proventi del prestito sono stati ricevuti dal fondo generale del bilancio statale dell'Ucraina, a seguito dei risultati dell'attuazione delle attività previste nell'ambito del progetto del programma 'Accelerazione degli investimenti privati ​​in agricoltura'", cita le parole di Marchenko il sito web del dipartimento.Secondo il ministro, i fondi raccolti consentiranno il rimborso di spese prioritarie, in particolare, nel settore agricolo, per migliorare la situazione dell'industria alimentare e garantire la sicurezza alimentare del Paese. Si noti che il prestito è stato fornito nell'ambito del progetto del programma 'Accelerazione degli investimenti privati ​​in agricoltura' tra l'Ucraina e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD).L'ex primo ministro ucraino Nikolay Azarov ha affermato in precedenza che il Paese sarebbe andato in bancarotta se avesse smesso di ricevere "elemosina" dall'Occidente. A suo avviso, il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Banca mondiale (BM) non hanno sostenuto un solo progetto ucraino ad alta tecnologia, il che conferma che "l'Ucraina era necessaria all'Europa Unione esclusivamente come mercato delle materie prime e mercato di vendita."Come ha detto Marchenko in precedenza, il deficit di bilancio ucraino è di circa 5 miliardi di dollari al mese, due terzi del bilancio provengono da prestiti e sovvenzioni esteri, mentre tre quarti della spesa di bilancio è per esigenze militari.

