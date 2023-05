https://it.sputniknews.com/20230512/tribunale-dappello-cpi-accoglie-lappello-di-russia-sulla-sospensione-del-suo-status-di-membro-17229124.html

Tribunale d'appello CPI accoglie il ricorso di Russia sulla sospensione del suo status di membro

Il tribunale d'appello indipendente del Comitato paralimpico internazionale (CPI) ha accolto l'appello del Comitato paralimpico russo (CPR) sulla sospensione... 12.05.2023, Sputnik Italia

La decisione di sospendere lo status membro ai Comitati Paralimpici di Russia e Bielorussia è stata presa durante l'Assemblea Generale Straordinaria del CPI nel novembre 2022. Il tribunale d’appello si è riunito il 25 aprile 2023 a Dubai."Il tribunale d'appello del CPI ha accolto l'appello del CPR e ha confermato che la decisione dell'Assemblea generale di sospendere lo status membro del CPR all'CPI è stata annullata", si legge nella nota.La decisione del tribunale d'appello afferma di non essere competente a revocare la decisione di impedire agli atleti russi di partecipare a campionati e competizioni mondiali e regionali negli sport amministrati dal CPI (atletica leggera, nuoto, tiro a segno, powerlifting, hockey su slitta, sedia a rotelle ballare). Inoltre, il tribunale d'appello non ha tratto alcuna conclusione sulla violazione dei diritti degli atleti, inclusa la possibilità della loro ammissione a competizioni internazionali, compresi i Giochi Paralimpici.Il CPR sta valutando possibili opzioni per un'ulteriore protezione legale dei diritti degli atleti in relazione alla loro esclusione dalle competizioni internazionali negli sport CPI.

