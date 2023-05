https://it.sputniknews.com/20230512/rappresentante-speciale-cinese-per-la-crisi-ucraina-visitera-5-paesi-dove-terra-consultazioni-17227876.html

Rappresentante speciale cinese per la crisi ucraina visiterà 5 paesi dove terrà consultazioni

Il rappresentante speciale cinese Li Hui si recherà in Russia, Germania, Polonia, Ucraina e Francia il 15 maggio per tenere le consultazioni sulla soluzione... 12.05.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

cina

politica

Lo ha annunciato venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. "Il 15 maggio, il rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici, Li Hui, si recherà in Ucraina, Polonia, Francia, Germania e Russia per discutere di una soluzione politica della crisi ucraina con ciascuna di queste parti", ha detto in un briefing.

