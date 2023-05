https://it.sputniknews.com/20230512/politico-paesi-dellue-hanno-sostenuto-linasprimento-delle-sanzioni-energetiche-contro-la-russia-17227577.html

Politico: paesi dell'UE hanno sostenuto l'inasprimento delle sanzioni energetiche contro la Russia

Politico: paesi dell'UE hanno sostenuto l'inasprimento delle sanzioni energetiche contro la Russia

I paesi dell'UE non sono contrarie alle sanzioni energetiche più severe contro la Russia, ha riferito il giornale americano Politico, citando fonti. 12.05.2023, Sputnik Italia

"Attualmente non c'è alcuna opposizione significativa a una maggiore applicazione degli embarghi energetici esistenti, anche da parte dei paesi che si ritiene traggano vantaggio dalle importazioni di petrolio russo non dichiarate", ha affermato una delle fonti.La versione operativa del pacchetto di sanzioni, secondo il giornale, vieta alle navi che trasportano petrolio russo ufficiosamente di entrare nei porti dell'UE.Le misure introdotte fanno parte di un più ampio pacchetto di sanzioni che sarà volto a contrastare le attività di paesi terzi che proseguono ed espandono il commercio con la Russia.Le sanzioni petrolifere occidentali contro Mosca sono entrate in vigore il 5 dicembre 2022: l'Unione Europea ha smesso di accettare il petrolio russo trasportato via mare e i paesi del G7, l'Australia e l'UE hanno introdotto un prezzo massimo per il trasporto marittimo al livello di $ 60 al barile - inoltre è vietato trasportare e assicurare petrolio costoso. La Russia, in risposta, ha vietato dal 1° febbraio di fornire petrolio agli stranieri, se i contratti prevedono direttamente o indirettamente l'uso del meccanismo di fissazione del tetto al prezzo.

