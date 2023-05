https://it.sputniknews.com/20230512/lue-vuole-interrompere-le-forniture-di-petrolio-in-germania-e-polonia-attaverso-loleodotto-druzhba-17228664.html

L'UE vuole interrompere le forniture di petrolio in Germania e Polonia attaverso l'oleodotto Druzhba

L'UE vuole interrompere le forniture di petrolio in Germania e Polonia attaverso l'oleodotto Druzhba

L'EU ha proposto di interrompere ufficialmente le forniture dalla Federazione Russa attraverso l'oledotto Druzhba alla Germania e alla polonia, rimangono le... 12.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-12T16:36+0200

2023-05-12T16:36+0200

2023-05-12T16:36+0200

petrolio

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/353/30/3533033_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_134b10da4433edb3d6c44a98a23c7fea.jpg

Si propone di lasciare eccezioni per l'esportazione di petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba solo verso l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Slovacchia.La proposta di fermare le esportazioni farà parte dell'11° pacchetto di sanzioni UE. Questa proposta deve essere sostenuta da tutti gli Stati membri dell'UE, ma potrebbe cambiare prima che ciò accada, in quanto i negoziati sono in corso.Inizialmente, Germania e Polonia potevano, come parte di una deroga alle sanzioni dell'UE, continuare a ricevere petrolio attraverso la sezione settentrionale dell'oleodotto Druzhba. Nonostante ciò, entrambi i Paesi hanno già smesso di ricevere petrolio attraverso questo oleodotto, mantenendo le precedenti promesse di ridurre le forniture.Sebbene una tale mossa fosse più simbolica, dato che i paesi avevano già interrotto le forniture, il divieto stesso ha costretto diverse raffinerie a fare i conti con una logistica complessa per ottenere l'accesso a materie prime alternative. Almeno uno di loro, uno stabilimento PCK Schwedt vicino a Berlino, è stato costretto a produrre meno carburante per la regione che serve.

https://it.sputniknews.com/20230512/rappresentante-speciale-cinese-per-la-crisi-ucraina-visitera-5-paesi-dove-terra-consultazioni-17227876.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

petrolio, russia, ue