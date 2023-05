https://it.sputniknews.com/20230512/giornalista-cileno-arrestato-in-ucraina-il-cremlino-fa-appello-alla-comunita-internazionale-17229487.html

Giornalista cileno arrestato in Ucraina, il Cremlino fa appello alla comunità internazionale

Le autorità russe hanno chiesto alla comunità giornalistica internazionale di chiedere l'immediato rilascio del giornalista cileno Gonzalo Lira, arrestato dai... 12.05.2023, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, né il ministero degli Esteri né il governo del Paese sudamericano hanno finora commentato la situazione in cui si è trovato il loro connazionale.Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha arrestato Lira il 5 maggio, accusandolo di sostenere l'operazione militare speciale, diffondere false informazioni sul conflitto e filmare e insultare illegalmente l'esercito ucraino.Secondo il rappresentante ufficiale del dipartimento, Maria Zakharova, al momento dell'arresto Lira era a Kharkov e ora il suo destino è sconosciuto. L'Unione dei giornalisti del Cile si è detta preoccupata per la situazione, soprattutto perché Lira era già stato detenuto dai servizi ucraini nell'aprile 2022, e poi non si è messo in contatto per diversi giorni.Lira è un regista e giornalista cileno nato negli Stati Uniti e che ha vissuto in giro per il mondo e, più recentemente, in Ucraina. Nel suo blog ha criticato attivamente la NATO, il governo Biden e il presidente ucraino Vladimir Zelensky.Gutiérrez ha spiegato che l'arresto di Lira è un oltraggio che dovrebbe essere condannato da tutti gli stati, in quanto viola la libertà di parola.Gutiérrez ha detto di vergognarsi della mancata reazione delle autorità cilene all'arresto di un giornalista in Ucraina.L'11 settembre di quest'anno in Cile ricorre un altro anniversario del colpo di stato contro il socialista Salvador Allende (1970-1973). Questo colpo di stato ha provocato una brutale dittatura militare seguita da arresti, torture e sparizioni di dissidenti, nonché censura e vessazioni nei confronti di giornalisti che coprivano la brutalità del regime di Augusto Pinochet (1973-1990).Come ha osservato la Zakharova nel suo commento, la storia della sparizione forzata di migliaia di cileni, compresi i giornalisti, non dovrebbe ripetersi letteralmente nell'Ucraina di oggi, nell'anno del 50° anniversario del colpo di Stato di Pinochet.“Penso che nel contesto attuale, quando il Cile celebra il 50° anniversario del colpo di stato, avremmo dovuto capire a cosa porta la violazione dei principi della libertà di informazione. Mi aspettavo quindi una posizione molto più attiva da parte del Presidente del Cile", ha detto a sua volta Gutierrez.

cile

