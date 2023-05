https://it.sputniknews.com/20230512/cnn-amministrazione-usa-valuta-allentamento-sanzioni-russia-in-cambio-di-rilascio-americani-17228064.html

CNN: amministrazione USA valuta allentamento sanzioni Russia in cambio di rilascio americani

CNN: amministrazione USA valuta allentamento sanzioni Russia in cambio di rilascio americani

L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di un parziale allentamento delle restrizioni in cambio del rilascio degli... 12.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-12T11:41+0200

2023-05-12T11:41+0200

2023-05-12T11:41+0200

usa

russia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/1e/17112914_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d3f74af923e53a3f7ead6163440059ad.jpg

I funzionari stanno anche discutendo di scambi con paesi partner in cui sono state detenute "presunte spie russe", tra cui Brasile, Germania e Norvegia. In Germania, l'ex ufficiale dell'FSB Vadim Krasikov è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Zelimkhan Khangoshvili, un cittadino georgiano di origine cecena, ricorda il canale televisivo. Il fatto che la parte russa abbia chiesto di inserire Krasikov in uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti è stato riportato dalla CNN nell'estate del 2022.Whelan è stato arrestato a Mosca nel 2018 con l'accusa di spionaggio. Secondo gli inquirenti, l'americano lavorava per i servizi segreti statunitensi: raccoglieva informazioni segrete in Russia e cercava di reclutare dipendenti dell'FSB e del ministero della Difesa. Whelan si è dichiarato non colpevole. Nell'estate del 2020, il tribunale della città di Mosca lo ha condannato a 16 anni di reclusione.Il giornalista del Wall Street Journal Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg alla fine di marzo, anch’esso accusato di spionaggio. L'FSB afferma che Gershkovich, su istruzioni degli Stati Uniti, ha raccolto informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale nella regione di Sverdlovsk. Il tribunale lo ha arrestato fino alla fine di maggio. Il Wall Street Journal ha negato tutte le accuse contro il suo corrispondente, affermando che non era coinvolto in attività di spionaggio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto il rilascio di Gershkovich.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, russia, politica