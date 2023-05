https://it.sputniknews.com/20230512/circa-200000-persone-sono-fuggite-dal-sudan-dallinizio-del-conflitto-17228339.html

Circa 200.000 persone sono fuggite dal Sudan dall'inizio del conflitto

Circa 200.000 persone sono fuggite dal Sudan dall'inizio del conflitto

Circa 200.000 persone sono fuggite dal Sudan dall'inizio del conflitto e centinaia di migliaia sono sfollati interni, ha affermato la portavoce dell'UNHCR Olga... 12.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-12T12:44+0200

2023-05-12T12:44+0200

2023-05-12T12:44+0200

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/0c/17228320_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cdeb7bbe23a0fee19ef1084d92cba81.jpg

"Circa 200.000 persone hanno lasciato il Sudan dall'inizio del conflitto, oltre ai sudanesi, questi sono anche rifugiati dal Sud Sudan che tornano nel loro Paese. Centinaia di migliaia di persone sono state sfollate anche all'interno", ha detto.Sarrado ha aggiunto che negli ultimi giorni sono arrivate in Ciad 30.000 persone, portando a 60.000 il numero dei rifugiati sudanesi nel Paese.Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva ipotizzato in precedenza che altri 800.000 persone potrebbero lasciare il Sudan nelle prossime settimane.Dal 15 aprile in Sudan sono in corso combattimenti tra la Rapid Reaction Force (RRF) sotto il comando di Mohammed Hamdan Daglo e l'esercito regolare. Le forze opposte si scambiano dichiarazioni contrastanti sui successi nelle operazioni di combattimento e sul controllo dei siti, avendo lanciato una guerra dell'informazione su larga scala nei media e nei social network. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante gli scontri tra le forze armate del Sudan e la Forza di reazione rapida, 602 persone sono state uccise e 5.127 sono rimaste ferite.

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sudan