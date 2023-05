https://it.sputniknews.com/20230511/yerevan-e-baku-si-accusano-a-vicenda-di-attacchi-al-confine-17224985.html

Secondo il ministero della Difesa armeno, a seguito di diverse ore di bombardamento con artiglieria di "posizioni armene situate nella direzione di Sotka", tre soldati sono rimasti feriti. Il rapporto rileva che le unità delle forze armate armene stanno adottando adeguate misure difensive e preventive.Il dipartimento afferma che le forze armate azere hanno aperto il fuoco su un'ambulanza che trasportava i feriti.Come affermato dal ministero della Difesa dell'Azerbaigian, l'11 maggio "le forze armate dell'Armenia ... hanno sparato colpi di mortaio contro le posizioni dell'esercito azero da posizioni in direzione Zod della regione di Basarkecher". Secondo la parte azera, un soldato è stato gravemente ferito. Il dipartimento ha aggiunto che le unità dell'esercito azero stanno adottando "necessarie misure di ritorsione".Il ministero della Difesa ha anche negato le accuse sul bombardamento di un'ambulanza al confine. "L'informazione diffusa dalla parte armena secondo cui le forze armate azere avrebbero aperto il fuoco su un'ambulanza è una bugia ed è di carattere della disinformazione", ha affermato in una nota il servizio stampa del ministero della Difesa azero.Successivamente, il ministero della Difesa armeno ha annunciato una diminuzione della tensione al confine con l'Azerbaigian dopo i bombardamenti in direzione di Sotka. "La situazione in altre parti della zona di confine è relativamente stabile", ha aggiunto il ministero.

