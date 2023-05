https://it.sputniknews.com/20230511/the-spectator-kiev-potrebbe-perdere-un-alleato-chiave-ue-dopo-elezioni-parlamentari-in-slovacchia-17225322.html

The Spectator: Kiev potrebbe perdere un alleato chiave UE dopo elezioni parlamentari in Slovacchia

The Spectator: Kiev potrebbe perdere un alleato chiave UE dopo elezioni parlamentari in Slovacchia

11.05.2023

In particolare, Nattrass scrive che il governo slovacco potrebbe essere guidato dal Partito socialdemocratico populista di sinistra SMER, guidato dall'ex primo ministro Robert Fico, critico della politica dell'Occidente nei confronti del conflitto in Ucraina.In particolare, Nattrass ha citato i dati dei sondaggi, secondo i quali metà dei cittadini slovacchi vuole che la Russia vinca nel conflitto in Ucraina. Così, scrive il giornalista, Fico trasmette la posizione di un gran numero di concittadini.L'arrivo al potere di Fico sarà chiaramente una cattiva notizia per Kiev, sottolinea il giornalista. Ha anche ricordato che la Slovacchia è un importante centro di transito e riparazione per la fornitura di attrezzature militari occidentali all'Ucraina. Inoltre, Bratislava ha un impatto significativo sulla crisi associata all'eccedenza di prodotti agricoli ucraini.Il capo del governo slovacco Eduard Heger si era dimesso il 7 maggio dopo che il presidente Zuzana Caputova non ha accettato la sua proposta per risolvere la crisi di governo. Le elezioni parlamentari anticipate sono previste per il 30 settembre 2023.

