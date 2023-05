https://it.sputniknews.com/20230511/ministro-dellinterno-turco-critica-linterferenza-degli-usa-negli-affari-di-altri-paesi-17225973.html

Ministro dell'Interno turco critica l'interferenza degli USA negli affari di altri Paesi

Ministro dell'Interno turco critica l'interferenza degli USA negli affari di altri Paesi

Il ministro dell'Interno turco Suleiman Soylu, commentando il sostegno dell'Occidente all'opposizione turca, ha chiesto di mostrare almeno una regione del... 11.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-11T15:21+0200

2023-05-11T15:21+0200

2023-05-11T15:21+0200

turchia

usa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/0b/17225953_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_befe195818cac5a9456a378380379b18.jpg

Secondo il ministro, ci sono forze che adesso stanno lavorando contro la Turchia."Le associazioni internazionali lavorano, le riviste e i giornali lavorano, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK, bandito in Turchia - ndr) lavora, la FETÖ (l'organizzazione del predicatore Fethullah Gülen, a cui Ankara associa il tentativo di golpe del 2016 - ndr) lavora", cita le parole di Soylu il quotidiano Hürriyet.Il ministro ha affermato che la Turchia "ha subito perdite a causa di tutto questo"."Anche le nostre generazioni future soffriranno. Dove c’è il miglioramento tra i luoghi dove sono entrate l'America e l'Europa?" ha detto il ministro.Soylu è noto per le sue dure dichiarazioni contro l'Occidente. In precedenza, aveva accusato gli Stati Uniti di aver tentato di creare uno stato terrorista vicino ai confini del Paese. Dopo l'attacco terroristico di Istanbul dello scorso anno, ha detto che Ankara non accetta le condoglianze di Washington. In precedenza, durante un incontro con i giovani, aveva detto che gli Stati Uniti "continuano a perdere reputazione", il mondo intero "odia l'America" ​​e l'Europa è una "pedana" degli Stati Uniti. Mercoledì il ministro dell'Interno ha anche accusato Washington di aver tentato di interferire nelle elezioni del Paese.

turchia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, usa, politica