Londra invierà a Kiev missili a lungo raggio

In precedenza, la CNN, citando funzionari occidentali, aveva riferito che la Gran Bretagna ha inviato i missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow in Ucraina, mentre Londra aveva ricevuto assicurazioni da Kiev che non sarebbero stati usati contro obiettivi nella Federazione Russa. Mosca ha affermato di aver accolto negativamente la fornitura di missili da crociera da Londra a Kiev, sottolienando che sarà necessaria una risposta adeguata, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Ha spiegato che "questo richiederà una risposta adeguata da parte dei nostri militari, che, naturalmente, dal punto di vista militare, prenderanno le decisioni appropriate".