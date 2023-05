https://it.sputniknews.com/20230511/ft-pechino-si-e-opposta-allincontro-del-ministro-della-difesa-cinese-con-il-capo-del-pentagono-17225090.html

FT: Pechino si è opposta all'incontro del ministro della Difesa cinese con il capo del Pentagono

FT: Pechino si è opposta all'incontro del ministro della Difesa cinese con il capo del Pentagono

11.05.2023

Gli USA, secondo il giornale, hanno detto alla Cina che le sanzioni non è un ostacolo ad un incontro di Austin con Li Shangfu. Allo stesso tempo, come affermano le fonti, "non vi è alcuna prospettiva che l'amministrazione del presidente statunitense Joe Biden revochi le sanzioni" imposte al ministro.Il Pentagono ha affermato al giornale di volere "linee di comunicazione aperte" con la leadership militare cinese, ma Pechino "sta ignorando o respingendo le numerose richieste di vertici da parte di Washington".Come riportato in precedenza da Bloomberg, il Pentagono sta cercando un incontro tra Austin e la sua controparte cinese a Singapore il mese prossimo a margine del Dialogo Shangri-La, un forum intergovernativo annuale sulla sicurezza che riunisce ministri della Difesa e altri leader militari di 28 paesi dell’Asia Pacifica. L'anno scorso, Austin ha incontrato il predecessore di Li Shangfu, il generale Wei Fenghe, allo stesso evento.Ma, a differenza del suo predecessore, Li Shangfu è sotto sanzioni statunitensi. Nel 2018, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti le ha introdotte contro il Dipartimento per l'addestramento e l'approvvigionamento del Consiglio militare centrale della Cina e lo stesso capo militare, che lo dirigeva in quel momento. Questo fatto, secondo gli osservatori, può rendere piuttosto difficili i contatti tra Stati Uniti e Cina in ambito militare ai massimi livelli.

