Default negli Stati Uniti provocherà problemi per il mondo intero, dice Biden

Default negli Stati Uniti provocherà problemi per il mondo intero, dice Biden

Un eventuale default negli Stati Uniti minaccia il mondo intero con difficoltà, ha detto il presidente Joe Biden in un evento a New York. 11.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-11T08:38+0200

2023-05-11T08:38+0200

2023-05-11T08:38+0200

"Se andiamo in default sul nostro debito, il mondo intero è nei guai", ha detto.Secondo il presidente americano, l'attuale crisi è stata creata dai repubblicani, poiché gli Stati Uniti hanno la capacità di pagare i propri debiti. Ha sottolineato che in caso di default, l'economia del Paese scivolerà in recessione e la reputazione internazionale di Washington ne risentirà notevolmente.Il Tesoro degli Stati Uniti ha notificato al Congresso a gennaio l'avvio di "misure straordinarie" in relazione al raggiungimento stimato del tetto del debito nazionale di $ 31.381 trilioni. La Casa Bianca ha chiesto al Congresso di aumentare questa cifra senza alcuna condizione. A sua volta, la Camera dei rappresentanti, controllata dall'opposizione repubblicana, collega questo passaggio con tagli alla spesa di bilancio.Nel frattempo, il segretario al Tesoro Janet Yellen aveva precedentemente avvertito che senza una decisione sul debito nazionale, il governo non sarebbe stato in grado di continuare a rispettare tutti i suoi obblighi, probabilmente entro il 1° giugno.

