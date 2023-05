https://it.sputniknews.com/20230511/capo-comitato-militare-nato-lalleanza-deve-essere-pronta-al-conflitto-in-qualsiasi-momento-17225604.html

Capo comitato militare NATO: l'alleanza deve essere pronta al conflitto in qualsiasi momento

L'Alleanza del Nord Atlantico deve essere preparata a un possibile conflitto e adottare ulteriori misure per rafforzare le difese, ha affermato il 10 maggio... 11.05.2023, Sputnik Italia

"Dobbiamo essere preparati al fatto che il conflitto può bussare alle nostre porte in qualsiasi momento", ha dichiarato in una conferenza stampa dopo una riunione del Comitato a livello di capi di stato maggiore.Bauer ha osservato che i servizi militari della NATO stanno monitorando le azioni della Russia. Secondo lui, l'alleanza è riuscita a ottenere il più serio rafforzamento dalla Guerra Fredda, ma questo lavoro non è ancora stato completato.In precedenza, Mikhaylo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, ha osservato che nei paesi europei si scatenerà una guerra su larga scala se la fornitura di armi all'esercito ucraino sarà fermata. In questo caso, secondo Podolyak, il numero di attacchi terroristici aumenterà drasticamente in Europa, il modo di vivere quotidiano della popolazione locale sarà drasticamente cambiato.Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva affermato che l'Unione Europea non sarà in grado di proteggere l'Europa senza l'Alleanza del Nord Atlantico.

