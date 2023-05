https://it.sputniknews.com/20230510/usa-la-cia-ha-operato-col-team-di-biden-per-accusare-la-russia-del-laptop-di-hunter-17224715.html

USA, la CIA ha operato col team di Biden per accusare la Russia del laptop di Hunter

USA, la CIA ha operato col team di Biden per accusare la Russia del laptop di Hunter

Gli alti funzionari della campagna dell'amministrazione Biden hanno cospirato con la CIA per screditare le accuse su Hunter Biden e descriverle come... 10.05.2023, Sputnik Italia

"Le prove suggeriscono che gli alti funzionari della campagna di Biden, tra cui l'ora il segretario di Stato Antony Blinken, l'ora vice segretario stampa Andrew Bates e l'ora consigliere del presidente Steve Ricchetti, hanno adottato misure attive per screditare le accuse su Hunter Biden, sfruttando le credenziali di sicurezza nazionale di ex funzionari dell'intelligence", ha dichiarato il comitato in un comunicato stampa.Il comitato, attraverso le sue indagini, ha scoperto che Blinken, allora primo consigliere della campagna di Biden, è stato l'impulso di una lettera pubblica in cui 51 ex funzionari dell'intelligence affermavano che una storia sul New York Post sul laptop di Hunter Biden aveva "tutti i classici segni distintivi di un'operazione informativa russa".Gli alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno quindi "coordinato gli sforzi per diffondere" la lettera pubblica ai membri dei media, nel tentativo di screditare le accuse su Hunter Biden, ha affermato il comitato.Il comitato ha dettagliato attraverso testimonianze, e-mail e altre prove come l'ex vicedirettore della CIA Michael Morell abbia contribuito a scrivere la dichiarazione pubblica e a farla firmare da ex funzionari dell'intelligence.Il rapporto sostiene che la lettera pubblica fosse un'"operazione politica per aiutare a eleggere il vicepresidente Biden nelle elezioni del 2020", volta a dare all'allora candidato Joe Biden un "punto di discussione" da utilizzare in risposta a qualsiasi attacco del suo rivale, l'allora presidente Donald Trump.I funzionari statunitensi hanno ripetutamente accusato la Russia di intromettersi nelle elezioni statunitensi, un'accusa che Mosca ha fermamente e costantemente negato.

