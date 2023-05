https://it.sputniknews.com/20230510/usa-commissione-rivela-i-biden-hanno-incassato-piu-di-10-milioni-da-entita-straniere-17224301.html

USA, commissione rivela: i Biden hanno incassato più di 10 milioni da entità straniere

USA, commissione rivela: i Biden hanno incassato più di 10 milioni da entità straniere

La famiglia Biden e i loro associati hanno ricevuto oltre 10 milioni di dollari da cittadini e società straniere, tra cui cinesi, ha dichiarato mercoledì il...

"I registri bancari mostrano che la famiglia Biden, i loro associati e le loro società hanno ricevuto oltre 10 milioni di dollari da cittadini stranieri e dalle loro società. Parte di quel denaro proveniva da una società cinese ed è andata alla società di Hunter Biden", ha detto Comer durante una conferenza stampa.Comer ha osservato che i cittadini cinesi hanno creato società a responsabilità limitata negli Stati Uniti, trasferito i loro "interessi" a persone fisiche in Cina e poi trasferito il denaro alla famiglia Biden.Anche le attività della famiglia Biden e dei suoi associati in Romania dal 2015 al 2017 sono state indicative di un piano per spacciare influenza, ritiene il comitato di supervisione.Hunter Biden e i suoi soci hanno beneficiato di lucrosi legami finanziari con un cittadino rumeno che è stato successivamente condannato per corruzione, ha affermato il comitato.I Biden hanno ricevuto oltre 1 milione di dollari per l'accordo con la Romania, con 16 dei 17 pagamenti effettuati durante la vicepresidenza di Biden, ha affermato il comitato.

