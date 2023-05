https://it.sputniknews.com/20230510/putin-da-il-la-alla-denuncia-della-russia-sul-trattato-sulle-forze-armate-convenzionali-17224116.html

Putin dà il La alla denuncia della Russia sul Trattato sulle Forze Armate Convenzionali

Putin dà il La alla denuncia della Russia sul Trattato sulle Forze Armate Convenzionali

Il capo di Stato ha nominato il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov come suo rappresentante ufficiale durante l'esame di questo problema in parlamento. 10.05.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov come suo rappresentante ufficiale durante l'esame in parlamento della denuncia della Russia sul Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE). La relativa ordinanza è stata pubblicata mercoledì.Il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa è stato firmato nel 1990 e adattato nel 1997. I paesi della NATO non hanno ratificato la versione adattata di questo documento, continuando ad aderire alle disposizioni del 1990, che contengono le norme sulle armi convenzionali basate sull'equilibrio tra NATO e, di conseguenza, la Russia è stata costretta ad annunciare nel 2007 una moratoria sull'attuazione dei termini dell'accordo.Da quel momento, gli interessi della Federazione Russa nel Gruppo consultivo congiunto sono stati rappresentati dalla Bielorussia.

