Mercenario britannico ucciso nella zona dell'operazione speciale russa

Il Daily Telegraph riferisce che un mercenario britannico è rimasto ucciso nella zona dell'operazione speciale militare russa. 10.05.2023, Sputnik Italia

Jay Morais, cittadino britannico che si è unito alla Legione Internazionale per combattere l'esercito russo, è morto, stando a quanto riferisce il quotidiano Daily Telegraph, in un ospedale di Kharkov, a cause delle ferite riportate in Donbass.Si riporta che presumibilmente l'uomo ha ha partecipato alle battaglie di Severodonetsk e Artyomovsk (Bakhmut).Si sa che Morais ha combattuto in precedenza in Kosovo e Costa D'Avorio. Ancora prima ha fatto parte della Legione straniera francese.Morais segue di poco un altro cittadino britannico, per la precisione irlandese, Finbar Kafferki, ucciso ad aprile nella zona dell'operazione speciale russa.

