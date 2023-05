https://it.sputniknews.com/20230510/lavrov-gli-usa-preparano-un-esercito-siriano-con-membri-dellisis-17223596.html

Lavrov: gli Usa preparano un esercito siriano con membri dell'Isis

Lavrov: gli Usa preparano un esercito siriano con membri dell'Isis

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov parla del progetto di parte statunitense per la creazione di un paventato "esercito siriano... 10.05.2023

"Ci sono informazioni che gli Stati Uniti hanno iniziato a creare il cosiddetto Esercito della Siria libera, con la partecipazione di militanti dell'ISIS*, al fine di destabilizzare la situazione in questo Paese".A dirlo il ministro degli Esteri della russo Sergey Lavrov, questo mercoledì.Il problema, sottolinea il ministro, è stato di recente discusso con i "colleghi militari", concordando in risposta uno schema di azioni congiunte volte a risolvere la questione.L'obiettivo è ovvio: usare questi militanti contro le legittime autorità armate della Repubblica Araba Siriana per destabilizzare la situazione nel Paese.*Un'organizzazione terroristica vietata nella Federazione Russa.

