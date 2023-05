https://it.sputniknews.com/20230510/la-russia-abolisce-il-regime-dei-visti-con-la-georgia-e-riprende-i-voli-di-linea-17223884.html

La Russia abolisce il regime dei visti con la Georgia e riprende i voli di linea

La Russia abolisce il regime dei visti con la Georgia e riprende i voli di linea

Firmato il decreto da parte del presidente russo Vladimir Putin che abolisce il regime dei visti con la Georgia. Revocato il divieto di voli per il Paese. 10.05.2023, Sputnik Italia

I voli tra Russia e Georgia possono ora riprendere regolarmente. Questo, in sintesi, il risultato della revoca del divieto precedente decisa oggi dal presidente russo Vladimir Putin.Decisione resa ufficiale con l'apposizione della firma del presidente sul documento che invalida il divieto risalente al 21 giugno 2019.Il capo di stato russo ha inoltre abolito l'obbligo di visti per i cittadini georgiani a partire dalla data del 15 maggio.In pratica i cittadini della Georgia potranno ora entrare e uscire dalla Russia previo la semplice presentazione del documento di identità.Previsto l'obbligo di visto solo qualora si intenda superare il periodo massimo di 90 giorni e per i viaggi d'affari.

