Il Parlamento europeo invita l'Ue a riconsiderare i sussidi alla Serbia per la posizione filo-russa

Riconsiderare i sussidi alla Serbia per la sua posizione filo-russa: è quello che chiedono i deputati del PE in una richiesta all'UE. 10.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-10T18:29+0200

Riconsiderare l'intero ammontare dell'assistenza finanziaria alla Serbia a cause delle sue posizioni filo-russe.Lo chiedono i deputati del Parlamento Europeo, in una dichiarazione inviata all'Unione Europea.Il comunicato stampa in questione è pubblicato sul sito del Parlamento.Gli stessi sono preoccupati nei confronti di un visibile calo di consensi all'idea dell'adesione della Serbia all'Unione Europea, che vedono come il risultato di "una lunga retorica anti-europea e filo-russa diffusa attraverso media e funzionari controllati dallo stato".Il Parlamento europeo sottolinea che l'UE è il principale partner politico ed economico, così come il "maggior donatore" alla Serbia.

