https://it.sputniknews.com/20230510/il-ministro-dellinterno-turco-accusa-gli-stati-uniti-di-ingerenza-nelle-elezioni-presidenziali-17223109.html

Il ministro dell'Interno turco accusa gli Stati Uniti di ingerenza nelle elezioni presidenziali

Il ministro dell'Interno turco accusa gli Stati Uniti di ingerenza nelle elezioni presidenziali

Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu ha affermato che le manipolazioni dei media occidentali riguardo alle prossime elezioni presidenziali e... 10.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-10T11:31+0200

2023-05-10T11:31+0200

2023-05-10T11:31+0200

turchia

accuse

usa

ingerenze

geopolitica

elezioni presidenziali

politica

diplomazia internazionale

diplomazia

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/896/41/8964135_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_b922d1628ebbc99313023f7f782c849b.jpg

Nella primavera del 2023, settimane prima delle elezioni presidenziali turche, un certo numero di media statunitensi ed europei ha pubblicato la loro copertura sul voto imminente, accusando il presidente Recep Tayyip Erdogan di essere un "dittatore" e un "tiranno".Il 3 maggio, Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu ha detto che gli Stati Uniti "avrebbero tentato un colpo di stato presidenziale durante le prossime elezioni per finire ciò che era stato iniziato nel luglio 2016", quando ha avuto luogo un tentativo fallito di rimuovere Erdogan dall'incarico, fatto di cui Soylu incolpa gli Stati Uniti.Il ministro ha anche accusato gli Stati Uniti di essere dietro i colpi di stato militari nel Paese del 1960 e del 1971.Secondo Soylu, l'Occidente si è infiltrato nel sistema politico del Paese fin dal 1960."Tayyip Erdogan", prosegue il ministro, "ha eliminato tutte queste intrusioni occidentali. Ora, l'Occidente ha iniziato a spingere la sua visione (sulla Turchia). Con la nostra vittoria nelle elezioni del 2023, inizierà una stabilità centenaria. Lo sanno. Non c'è elezione che un ambasciatore degli Stati Uniti non voglia controllare".La Turchia non ha accettato il "mandato" degli Stati Uniti."Tutti ne sono consapevoli", ha aggiunto Soylu.

turchia

usa

ankara

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, accuse, usa, ingerenze, geopolitica, elezioni presidenziali, politica, diplomazia internazionale, diplomazia, ankara, ministro, mass media, erdogan, presidente