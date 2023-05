https://it.sputniknews.com/20230510/dagli-usa-carri-armati-abrams-e-complessi-himars-alla-polonia-17222854.html

Dagli Usa carri armati Abrams e complessi HIMARS alla Polonia

Lo riporta il vice-primo ministro della Difesa nazionale polacca, Mariusz Blaszczak, secondo cui la Polonia riceverà questi armamenti già questo mese. 10.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-10T10:06+0200

2023-05-10T10:06+0200

2023-05-10T10:06+0200

Il vice-primo ministro, ministro della DIfesa nazionale della Polonia, Mariusz Blaszczak, ha dichiarato in diretto sulla Radio Polacca che la la Polonia "riceverà i carri armati americani Abrams e i sistemi missilistici HIMARS questo mese".Lo stesso riferisce che sempre questo mese arriveranno i primi HIMARS, con una gittata di 300km.I complessi, prosegue il ministro, sono stati ordinati nel 2019.Nel 2019, la Polonia ha acquistato 20 sistemi HIMARS con 18 lanciatori da combattimento e 2 lanciatori da addestramento per una spesa pari a 414 milioni di dollari.Nel febbraio di quest'anno, la Polonia ha annunciato il suo desiderio di acquistare altri 500 sistemi di questo tipo.Gli Stati Uniti hanno risposto affermativamente alla richiesta, accettando di vendere 484 lanciatori, 18 su veicoli statunitensi e il resto su camion polacchi.Sempre a febbraio, è stato riferito che il Congresso degli Stati Uniti ha accettato di vendere circa 500 HIMARS in Polonia.Il valore della commessa è pari a 10 miliardi di dollari.

