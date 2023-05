https://it.sputniknews.com/20230509/zelensky-chiede-di-prendere-una-decisione-sui-negoziati-per-ladesione-dellucraina-allue-17221915.html

Zelensky chiede di prendere una decisione sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'UE

Vladimir Zelensky ritiene che sia giunto il momento di prendere una decisione per avviare i negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. 09.05.2023, Sputnik Italia

"È giunto il momento di rimuovere l'incertezza politica artificiale nelle relazioni tra l'Ucraina e l'UE. È giunto il momento per una decisione positiva di aprire i negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'UE", ha detto Zelensky in una conferenza stampa dopo un incontro con il capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Kiev.Vladimir Zelensky ha espresso la speranza che a giugno l'Ucraina riceva una valutazione intermedia positiva da parte della CE sui progressi nel cammino dell'integrazione europea.Il 28 febbraio 2022, Zelensky ha firmato una domanda per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. I capi di Stato e di governo dell'UE al vertice di Bruxelles del 23 giugno hanno approvato la concessione all'Ucraina e alla Moldavia dello status di candidati all'adesione all'Unione. Per avviare i negoziati di adesione, i Paesi devono soddisfare una serie di condizioni, comprese alcune riforme.Ottenere lo status di candidato è solo l'inizio di un viaggio abbastanza lungo per entrare nell'UE. La Turchia è candidata dal 1999, la Macedonia del Nord dal 2005, il Montenegro dal 2010 e la Serbia dal 2012. La Croazia è stato l'ultimo paese ad aderire all'UE nel 2013, un processo decennale.

