https://it.sputniknews.com/20230509/una-riunione-sullaccordo-sul-grano-si-terra-il-10-11-maggio-a-istanbul-17221384.html

Una riunione sull'accordo sul grano si terrà il 10-11 maggio a Istanbul

Una riunione sull'accordo sul grano si terrà il 10-11 maggio a Istanbul

Un incontro ad alto livello sull'accordo sul grano si terrà a Istanbul in formato quadripartito il 10 e 11 maggio, ha dichiarato il viceministro degli Esteri... 09.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-09T10:28+0200

2023-05-09T10:28+0200

2023-05-09T10:35+0200

russia

ucraina

turchia

onu

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11482661_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_1f182c3fe9f29cdd57ff534706f719a4.jpg

"Sì, domani e dopodomani abbiamo un incontro ad alto livello in formato quadripartito a Istanbul", ha detto Vershinin ai giornalisti.L'accordo sul granoL'accordo alimentare firmato il 22 luglio 2022 dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, comporta l'esportazione di cereali alimenti e fertilizzanti ucraini dal Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa.Il coordinamento del traffico navale è effettuato da un centro comune a Istanbul.L'accordo è parte integrante di un pacchetto, che, tra le altre cose, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti.Mosca ha osservato che ciò non è stato fatto. Allo stesso tempo, ci sono state assicurazioni da parte delle Nazioni Unite che le restrizioni sarebbero state revocate.Come riportato in precedenza, il primo vice-rappresentante della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitrij Poljanskij ha esteso l'accordo sul grano per 60 giorni il 18 marzo scorso.

russia

ucraina

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, turchia, onu, politica