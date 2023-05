https://it.sputniknews.com/20230509/scholz-il-mondo-e-multipolare-antiquata-la-visione-eurocentrica-17222343.html

Scholz: il mondo è multipolare, antiquata la visione eurocentrica

Scholz: il mondo è multipolare, antiquata la visione eurocentrica

Olaf Scholz, cancelliere della Germania, ha chiesto una maggiore cooperazione globale a parità di condizioni, invece di sforzarsi di trasformare l'Unione Europea in una terza "potenza mondiale", accanto a Stati Uniti e Cina, secondo l'agenzia tedesca DPA.Il cancelliere tedesco ha affermato in un discorso sull'orientamento geopolitico dell'UE al Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, che l'ordine mondiale del 21° secolo è "multipolare" e non "bi o tripolare". Scholz ha invitato il blocco a negoziare nuovi accordi di libero scambio e partenariati a parità di condizioni.Scholz ha citato i paesi del Mercosur, ma anche Messico, India, Indonesia, Australia e Kenya come esempi di nuovi accordi di libero scambio."L'Europa deve rivolgersi al mondo", ha affermato.Per quanto riguarda la Cina, Olaf Scholz ha affermato di vedere il Paese come un partner, nonostante i cambiamenti nelle relazioni."Il nostro rapporto con la Cina è giustamente descritto dalla triade 'partner, concorrente, rivale sistemico', dove la rivalità e la concorrenza da parte della Cina sono indubbiamente aumentate", ha affermato, sostenendo l'idea di ridurre i "rischi" legati alla sua "economia dipendenze" da Pechino.L'alto funzionario ha affermato che la concessione dello status di candidato ufficiale ai paesi dei Balcani occidentali, così come all'Ucraina e alla Moldavia, è stata "una decisione molto centrale sulla forma di un'Europa geopolitica".I commenti di Scholz contrastano con le posizioni di alcuni altri leader dell'UE, tra cui Emmanuel Macron, il presidente della Francia, che ha recentemente chiesto al blocco di diventare una potenza globale insieme a Stati Uniti e Cina.

