Un totale di 10 missili calibro 155 mm sono stati sparati da parte delle truppe ucraine in direzione di alcuni distretti di Donetsk, stando a quanto riferisce un rapporto del JCCC, il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina.L'artiglieria calibro 155 millimetri è utilizzata dai Paesi della NATO. Gli Stati Uniti ha fornito all'Ucraina obici a lungo raggio M777 con un tale calibro.La zona è ripetutamente bombardata fin dal lontano 2014, quando si sono avute le prime ostilità.

la situazione in ucraina

09.05.2023

Le truppe ucraine hanno colpito Donetsk con proiettili calibro in uso dalla NATO

Donetsk after shelling

Non si fermano gli attacchi da parte ucraina nei confronti dei territori della Repubblica popolare di Donetsk: quest'oggi sono stati sparati 10 missili calibro 155 mm, calibro tipico delle dotazioni in uso da parte delle truppe della NATO, in direzione del capoluogo della regione.