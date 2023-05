https://it.sputniknews.com/20230508/unimportante-scoperta-archeologica-fatta-per-caso-in-algeria-17216180.html

Un'importante scoperta archeologica fatta per caso in Algeria

Oggetti risalenti all'era punica sono stati trovati per caso, durante i lavori di riparazione di una diga, secondo il sito di notizie Algeria 360. 08.05.2023, Sputnik Italia

I dipendenti incaricati dei lavori in esecuzione presso la diga di Kef Eddir, in Algeria, si sono imbattuti accidentalmente in una sepoltura punica a Sidi Brahim, non lontano da Tipaza e circa 60 km a ovest di Algeri, riferisce il sito di notizie Algeria.360.La sepoltura, composta da 12 urne contenente corredi funebri cerimoniali, ossa umane e ceramiche risalenti al II o III secolo a.C., è stata rinvenuta questo sabato 6 maggio.Si tratta di una "scoperta importante", secondo gli esperti del Centro nazionale di ricerca in archeologia dell'Algeria (Cnra), citato dall'agenzia.La scoperta di Sidi Brahim non è la prima fatta a Tipaza, area nota per la sua grande concentrazione di rovine, in particolare romane, tra le altre nella città portuale di Cherchell.La ricerca continua nel tentativo di trovare nuovi elementi.

