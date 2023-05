https://it.sputniknews.com/20230508/mosca-risponde-alle-parole-del-capo-intelligence-ucraina-budanov-sulluccisione-di-cittadini-russi-17214251.html

Mosca risponde alle parole del capo intelligence ucraina Budanov sull'uccisione di cittadini russi

Mosca risponde alle parole del capo intelligence ucraina Budanov sull'uccisione di cittadini russi

Dura la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alle recenti dichiarazioni del capo dell'intelligence ucraina Kirill Budanov, il quale aveva detto... 08.05.2023, Sputnik Italia

ll portavoce del Cremlino Dmitry Peskov definisce "mostruose" le parole del capo dell'intelligence ucraina Budanov sul fatto che Kiev "uccide e continuerà a uccidere cittadini russi in tutto il mondo".Per lo stesso le parole di Kirill Budanov sono la "prova diretta del fatto che il regime di Kiev non è solo uno sponsor, ma anche un organizzatore di attività terroristiche".Le dichiarazioni di Budanov in occasione di una intervista al portale Yahoo News, in risposta alla domanda del giornalista circa il fatto che fosse o meno cosciente del riconoscimento da parte dell'intelligence Usa di un coinvolgimento di Kiev nell'attentato ad Aleksandr Dugina.Attentato in cui ha perso la vita la figlia dello scrittore-filosofo, Daria Dugina."Questa dichiarazione aggiunge un'altra importante caratteristica del regime di Kiev", ha concluso sul tema Peskov.

