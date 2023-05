https://it.sputniknews.com/20230508/moldavia-gli-agricoltori-chiedono-urgente-stop-alle-importazioni-di-grano-ucraino-17215053.html

Moldavia, gli agricoltori chiedono urgente stop alle importazioni di grano ucraino

A chiedere lo stop alle importazioni di grano dall'Ucraina l'associazione degli agricoltori locale "La forza dei contadini", con urgenza. 08.05.2023, Sputnik Italia

Gli agricoltori della Moldavia chiedono a gran voce al governo locale uno stop temporaneo alle importazioni di grano dall'Ucraina.La Commissione Europea di recente ha riferito di aver adottato misure analoghe per le importazioni di alcune colture di grano dall'Ucraina.Stando alla CE, le misure intraprese mirano all'eliminazione delle difficoltà logistiche associate a tali prodotti in Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria.Le stesse, entrate in vigore il 2 maggio, resteranno in vigore fino al 5 giugno.L'associazione moldava "La forza dei contadini" si appella alle autorità affinché una stessa misura sia messa in campo nel Paese.Gli agricoltori chiedono inoltre compensazioni sulle perdite che stanno subendo a causa del forte calo di prezzi dei prodotti agricoli per l'immissione sul mercato dei prodotti concorrenti dell'Ucraina.Gli agricoltori sottolineano inoltre che la loro situazione "non aiuterà in alcun modo l'Ucraina, ma darà solo origine a disordini sociali e politici, che influenzeranno una significativa diminuzione del livello di sostegno al vettore europeo tra la popolazione".Intanto il vice-primo ministro, Ministro dell'Agricoltura della Moldavia, Vladimir Bolea, ha notificato a Kiev i piani di Chisinau di imporre un divieto.

