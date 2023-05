https://it.sputniknews.com/20230508/min-esteri-cinese-le-relazioni-tra-russia-e-cina-superiori-a-modelli-obsoleti-17215363.html

Le relazioni russo-cinesi superano i modelli obsoleti, ha dichiarato Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. 08.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-08T15:07+0200

2023-05-08T15:07+0200

2023-05-08T15:07+0200

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang in occasione di una intervista al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat ha dichiarato che "le relazioni tra la Federazione Russa e Cina sono superiori a modelli obsoleti, come un gioco a somma zero e un confronto tra blocchi".Lo stesso sottolinea che tali relazioni, tra Russia e Cina, non rappresentano pericolo alcuno per altri Paesi, né sono soggette a interferenze e provocazioni da parte di terzi.Di più. Riflettono la corretta direzione del progresso nel tempo e lo sviluppo storico.Il ministro taccia poi di "campanilismo" coloro che cercano di accusare la Russia e la Cina di stringere alleanze."Questo tipico pensiero della Guerra Fredda indica l'obsolescenza e la scarsità della loro visione del mondo. Vedono solo il confronto tra diverse alleanze del mondo unipolare, ma non vedono la cooperazione reciprocamente vantaggiosa del mondo multipolare ", ha concluso il diplomatico.

