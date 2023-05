https://it.sputniknews.com/20230508/lultima-risorsa-dellue-in-chiave-anti-russa-restrizioni-ai-trasgressori-delle-sanzioni-17215641.html

L'ultima risorsa dell'UE in chiave anti-russa: restrizioni ai trasgressori delle sanzioni

L'ultima risorsa dell'UE in chiave anti-russa: restrizioni ai trasgressori delle sanzioni

Si moltiplicano le voci circa possibili restrizioni ai Paesi sospettati di aiutare la Russia ad eludere le sanzioni Ue. Un diplomatico europeo rivela però che... 08.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-08T17:42+0200

2023-05-08T17:42+0200

2023-05-08T17:42+0200

ue

europa

economia

finanza

geopolitica

sanzioni

russia

sanzioni alla russia

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/768/89/7688946_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_764b56e78861e8b485ef2dcf73561d58.jpg

I Paesi terzi sospettati di violare il regime delle sanzioni anti-russe saranno sottoposti a restrizioni all'esportazione.A rivelare l'extrema ratio in quel di tattiche di guerra economica alla Federazione Russa di parte europea l'agenzia Reuters, citando un diplomatico europeo a conoscenza dell'argomento.In precedenza era stato riferito che la Commissione europea aveva consegnato ai Paesi dell'Ue proposte per quello che, se verrà approvato, sarà l'undicesimo pacchetto di sanzioni.Stando a quanto riferisce Politico sul tema, il nuovo pacchetto prevede due elenchi, uno che andrà ad includere quei Paesi sospettati di aiutare la Federazione Russa ad eludere le sanzioni, l'altro vedrà l'aggiunta di un certo numero di ulteriori merci la cui esportazione verrà vietata.Il diplomatico citato da Reuters riferisce che al momento si tratta solo di una bozza, da usare come ultima risorsa, sottolineando il fatto che i due elenchi siano al momento vuoti.Diversi peraltro i Paesi che già si oppongono all'idea: la Germania, che si oppone alle sanzioni alla Cina, e diversi Paesi che temono misure simili contro la Turchia, partner commerciale per essi stessi "importante".

europa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, europa, economia, finanza, geopolitica, sanzioni, russia, sanzioni alla russia, diplomazia