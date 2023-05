https://it.sputniknews.com/20230508/la-cina-minaccia-conseguenze-se-sara-colpita-da-sanzioni-di-parte-ue-per-presunto-aiuto-alla-russia-17214715.html

La Cina minaccia conseguenze se sarà colpita da sanzioni di parte Ue per presunto aiuto alla Russia

La Cina minaccia conseguenze se sarà colpita da sanzioni di parte Ue per presunto aiuto alla Russia

Ministero degli Esteri cinese: eventuali sanzioni violeranno la fiducia e la cooperazione tra Cina e Ue. 08.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-08T12:44+0200

2023-05-08T12:44+0200

2023-05-08T12:44+0200

cina

pechino

sanzioni

commercio

economia

finanza

russia

ue

europa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/10307542_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_962496e5c85b3937ac37650b3e570ae7.jpg

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha dichiarato in un briefing che "la fiducia tra l'Unione europea e la Cina sarà distrutta se Bruxelles imporrà sanzioni contro le società cinesi per aver presumibilmente aiutato la Russia"Le dichiarazioni in risposta alle recenti pubblicazioni dei media secondo cui l'UE sta discutendo misure restrittive contro società cinesi che si ritiene sostengano la Russia.Tra di esse: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology e Sinno Electronics di Hong Kong, Sigma Technology.Il portavoce sottolinea che la Cina invita l'UE "a non seguire la strada sbagliata", paventando da parte di Pechino azioni concrete volte "a difendere fermamente i propri legittimi diritti e interessi".Wenbin ha sottolineato inoltre che se una tale minaccia, parafrasando, dovesse rivelarsi concreta, verrà minata la fiducia e la cooperazione tra Cina e Ue, come si evince dalla seguente dichiarazione, riportata in calce:Le voci di possibili sanzioni alla Cina erano state diffuse di recente dal Financial Times, citando una bozza di un nuovo pacchetto di sanzioni europee di cui la pubblicazione era entrata in possesso.

cina

pechino

russia

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, pechino, sanzioni, commercio, economia, finanza, russia, ue, europa, mondo, geopolitica, diplomazia