Approvato primo vaccino contro virus Respiratorio Sinciziale per l'uomo dalla FDA

Approvato primo vaccino contro virus Respiratorio Sinciziale per l'uomo dalla FDA

Si chiama Arexvy, ed è un vaccino che promette di proteggere dalla malattia causata dal virus respiratorio sinciziale (VRS). Il farmaco, già disponibile per la... 08.05.2023, Sputnik Italia

Sviluppato dall'azienda farmaceutica GSK, questo vaccino è stato reso possibile grazie ad un'analisi della proteina che il virus VRS utilizza per fondersi e infettare le cellule.Lo studio si è basato sulle stesse tecniche utilizzate in questi ultimi anni anche per sviluppare i vaccini contro il Covid-19.Ora è arrivata l'approvazione per l'uso diffuso in persone di età superiore ai 60 anni, dopo uno studio in cui si sono studiati gli effetti dello stesso su quasi 25.000 partecipanti.Gli stessi sono stati divisi in 2 gruppi: metà hanno ricevuto Arexvy, metà un placebo.Nelle persone in età pari o superiore a 60 anni, Arexvy ha ridotto il rischio di malattia respiratoria inferiore da VRS dell'82,6%.Di malattia grave addirittura del 94,1%.I risultati dello studio sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine all'inizio del 2023.La malattia è per lo più di lieve gravità, ma nelle persone più vulnerabili e negli anziani può portare alla morte: si stima che negli Stati Uniti ogni anno circa 14.000 persone di età superiore ai 65 anni muoiano per le conseguenze relative alla malattia provocata dal virus, con innumerevoli ricoveri in ospedale.Ora il farmaco ha ottenuto anche l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

