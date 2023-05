https://it.sputniknews.com/20230507/usa-ceo-gruppo-gill-media-ce-piu-su-biden-di-qualsiasi-cosa-i-democratici-abbiano-avuto-su-trump-17212640.html

Usa, CEO gruppo Gill Media: c'è più su Biden di qualsiasi cosa i democratici abbiano avuto su Trump

Usa, CEO gruppo Gill Media: c'è più su Biden di qualsiasi cosa i democratici abbiano avuto su Trump

Steve Gill, avvocato e CEO di GIll Media, riferisce a Sputnik che, sebbene la Casa Bianca abbia bollato come insinuazioni le ultime accuse di corruzione... 07.05.2023

"Le ultime accuse di corruzione rivelate dai repubblicani della Camera che implicano il presidente Joe Biden sono state criticate dalla Casa Bianca come "insinuazioni anonime", ma la ragione per cui sono non provate è perché sono state coperte dalle agenzie di intelligence, dal Dipartimento di Giustizia", ha dichiarato a Sputnik Steve Gill, avvocato e CEO di GIll Media.L'intelligence statunitense e il Dipartimento di giustizia hanno una lunga esperienza di "correzione delle prove" dopo che quella che hanno definito "disinformazione infondata" relativa alla famiglia Biden si è svelata essere come "assolutamente legittima", ha detto ancora Gill.Il riferimento va alla veementi accuse di "infondatezza" nei confronti delle accuse lanciate da parte repubblicana contro il POTUS Joe Biden, accuse lanciate dall'assistente speciale del presidente Ian Sams, via Twitter:Da quando hanno conquistato la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti sulla scia delle midterm di novembre 2022, i legislatori repubblicani hanno intensificato le loro indagini sulla famiglia Biden, sulla scia dei recenti scandali, come la vicenda del portatile del figlio del presidente Hunter Biden, e circa le voci di corruzioni di politici stranieri riferite dal senatore Chuck Grassley e del membro della Camera dei rappresentanti del Kentucky James Comer.

