Texas, 9 morti, 7 feriti: il bilancio dell'ennesima sparatoria

Freddato dalla polizia il killer che ieri pomeriggio ha aperto il fuoco in un centro commerciale del sobborgo di Allen, a nord di Dallas, in Texas, freddando 9... 07.05.2023, Sputnik Italia

Ennesimo episodio di violenza che vede una persona aprire il fuoco sulla folla, in questo caso i clienti di un centro commerciale, negli Stati Uniti.È successo a Allen, cittadina texana a nord di Dallas: un uomo, poi neutralizzato dalla polizia, ha aperto il fuoco per circostanze ancora da chiarire sugli avventori di un centro commerciale, uccidendo 9 persone e ferendone 7.Anche bambini tra i feriti, secondo media locali.L'incidente è stato riferito al presidente degli Stati Uniti Joe Biden.Tra i feriti, tre sono in condizioni critiche, stabilizzati gli altri, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sull'attacco.I soccorritori hanno trovato 7 persone già decedute sul posto, le altre 2 vittime sono state trasferite in ospedale, ma sono poi morte per la serietà delle ferite riportate.

