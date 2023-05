https://it.sputniknews.com/20230507/gli-usa-alimentano-la-divisione-tra-francia-e-germania-mentre-capitalizzano-sulla-debole-europa-17211228.html

Gli Usa alimentano la divisione tra Francia e Germania, mentre capitalizzano sulla "debole Europa"

Gli Usa alimentano la divisione tra Francia e Germania, mentre capitalizzano sulla "debole Europa"

Le azioni degli Stati Uniti hanno alimentato la divisione tra Francia e Germania, entrambe in preda a disordini interni, con i loro leader che non... 07.05.2023

"Washington sta volutamente ri-scolpendo le dinamiche di potere nel continente europeo, capitalizzando su una Francia debole e una Germania debole", ha detto a Sputnik Elijah Magnier.Gli Stati Uniti stanno approfittando di un continente complessivamente "indebolito", ha detto il corrispondente di guerra veterano. Tutto questo avviene sullo sfondo del Guerra per procura guidata dagli Stati Uniti contro la Russia in Ucraina, le cui ricadute hanno aiutato l'amministrazione di Washington a sfruttare ulteriormente le turbolenze interne che stanno divorando Francia e Germania, ha affermato l'ex-corrispondente.Lo stesso sottolinea che se "in Francia oggi c'è Macron, domani Marine Le Pen", in Germania "Scholz è a sostegno degli interessi degli Stati Uniti, non sostiene più la popolazione tedesca e i suoi bisogni".Mentre c'è sempre stata rivalità tra Francia e Germania, sottolinea, da quando la crisi ucraina si è intensificata all'inizio del 2022, le sanzioni occidentali autolesioniste hanno esacerbato la crisi energetica, quindi i due paesi europei non hanno potuto organizzare "un fronte unito" contro gli Stati Uniti.Se poi in Germania la coalizione di governo tripartitica dell'SPD, dell'FDP e dei Verdi litiga su una serie di questioni, la Francia è alle prese con i suoi problemi interni, con l'innalzarsi delle proteste per la riforma delle pensioni del governo Macron.I due Paesi hanno poi iniziato a litigare su questioni energetiche e di difesa: di conseguenza, Francia e Germania non sono riuscite a fare fronte unito e impedire agli Stati Uniti di adottare la legge sulla riduzione dell'inflazione (IRA).Firmata in legge dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nell'agosto 2022, l'IRA offre crediti d'imposta per le auto elettriche prodotte in Nordamerica e dà priorità alle catene di approvvigionamento delle batterie statunitensi, promette grandi sussidi, incentivando i produttori europei a trasferire le loro attività negli Stati Uniti.Tutto questo è stato fatto passare a dispetto delle denunce degli Stati membri dell'UE secondo cui l'IRA potrebbe creare nuove barriere commerciali per le merci europee.Ora, la Germania è scivolata in una recessione tecnica questo inverno, secondo il gruppo di analisi ING, con la potenza industriale europea che deve affrontare perdite di competitività e deindustrializzazione.E ancora, Washington sta facendo pressioni su Berlino per distribuire di più sulla guerra per procura della NATO in Ucraina, nonostante le notizie di stampa secondo cui l'esercito tedesco sta affrontando carenze finanziarie e ha urgente bisogno di modernizzazione.

