Crimea, attacco con droni nella notte da parte ucraina

Lo riporta il Governatore di Sebastopoli: la difesa aerea ha respinto un attacco con droni di parte ucraina. 07.05.2023, Sputnik Italia

Ennesimo attacco con droni nella notte di sabato: più di 12 droni hanno cercato di colpire la Crimea.A riferirlo, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, il quale sottolinea che la difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno respinto in pieno l'attacco.Non si riporta infatti notizia di danni a strutture o abitazioni.Lo stesso prosegue dicendo che i servizi per la sicurezza locali stanno monitorando la situazione, anche alla luce del fatto che solo il giorno prima 2 missili ucraini "Grom-2" sono stati abbattuti.Anche nell'attacco citato non si erano registrate conseguenze per la popolazione locale.

