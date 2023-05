https://it.sputniknews.com/20230507/aiea-aumenta-il-livello-di-allerta-intorno-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17210383.html

AIEA, aumenta il livello di allerta intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

AIEA, aumenta il livello di allerta intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Preoccupazione espressa da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, AIEA, circa la situazione della centrale nucleare di Zaporozhye. 07.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-07T09:53+0200

2023-05-07T09:53+0200

2023-05-07T09:53+0200

la situazione in ucraina

agenzia internazionale dell'energia - aie

nucleare

sicurezza

popolazione

allerta

civili

geopolitica

ucraina

rischi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/05/17127712_0:80:3173:1865_1920x0_80_0_0_a09c80d5606f563b515ecc0e412963a7.jpg

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, AIEA, Rafael Grossi, esprime preoccupazione riguardo alla sicurezza dell'impianto e alla situazione generale della centrale nucleare di Zaporozhye.L'Agenzia ha dichiarato sabato che i propri tecnici hanno ricevuto informazioni circa l'evacuazione dei residenti dalla città di Energodar, dove risiede la maggior parte del personale della centrale.Ieri il direttore della centrale Yuri Chernichuk ha dichiarato via Telegram che i blocchi della centrale nucleare sono stati tutti chiusi e l'impianto è mantenuto "in conformità con tutte le norme di sicurezza e protezione"."Le autorità della regione di Zaporozhye hanno deciso di evacuare temporaneamente i residenti che vivono all'interno di una zona di 30 chilometri dalla linea di combattimento a sud della regione", riferisce il governatore ad interim della regione, Yevgeny Balitsky.Ad alzare il livello di allarme sulla situazione intorno alla centrale, il direttore dell'AIEA, che ha dichiarato in proposito:Lo stesso esorta ad una presa di posizione da parte di tutte le parti interessate, come traspare dalle sue stesse parole riportate in calce:La centrale nucleare di Zaporozhzhya si trova sulla riva sinistra del fiume Dnepr.È la più grande centrale nucleare in Europa in termini di numero di unità e di capacità installata.L'impianto è sotto la protezione dell'esercito russo dallo scorso marzo.L'esercito ucraino continua a bombardare Energodar e l'area circostante la centrale nucleare di Zaporozhye, nonostante gli appelli.

https://it.sputniknews.com/20230409/the-times-a-ottobre-lucraina-ha-tentato-di-attaccare-la-centrale-di-zaporozhye-17141134.html

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

agenzia internazionale dell'energia - aie, nucleare, sicurezza, popolazione, allerta, civili, geopolitica, ucraina, rischi, annuncio, dichiarazioni, kiev, mondo