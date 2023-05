https://it.sputniknews.com/20230507/accordo-di-collaborazione-tra-teheran-e-damasco-per-ripristinare-laviazione-civile-siriana-17213235.html

Accordo di collaborazione tra Teheran e Damasco per ripristinare l'aviazione civile siriana

Accordo di collaborazione tra Teheran e Damasco per ripristinare l'aviazione civile siriana

2023-05-07

Le autorità siriane ed iraniane hanno firmato un protocollo di intesa che prevede aiuti da parte dellIran volti a ricostruire l'aviazione civile nel paese siriano.Un ulteriore accordo è stato firmato per formare specialisti nel campo dell'aviazione.Un funzionario iraniano, Mohammadi Bakhsh, fa osservare che "con l'aumento del numero di voli per pellegrini e uomini d'affari (...), potrebbe iniziare un nuovo capitolo nelle relazioni Iran-Siria".Lo stesso riferisce che l'Iran intende inviare annualmente in Siria circa 50.000 pellegrini, e per questo motivo "le parti hanno discusso la creazione delle infrastrutture necessarie e la scelta delle compagnie aeree per effettuare i viaggi", nonché il numero dei voli, il loro programma e le città in cui saranno effettuati.La prima visita ufficiale da 13 anni a questa parte in Siria da parte del presidente iraniano Ebrahim Raisi si è svolta negli scorsi 3 e 4 maggio.I due presidenti, Ebrahim Raisi e il suo omologo siriano Bashar Assad hanno firmato con l'occasione un memorandum d'intesa sul piano di cooperazione strategica globale a lungo termine, la cui attuazione è prevista per 20 anni.Iran e Siria hanno inoltre stipulato accordi nel campo dei trasporti, ferroviario ed aereo, circa eventuali zone di libero scambio commerciale, sulla tecnologia, l'energia e nei campi dell'industria di petrolio e gas e agricoltura.

